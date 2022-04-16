"Зараз Усик думає про свою країну та безпеку її жителів": Белью - про реванш українця з Джошуа

"Зараз Усик думає про свою країну та безпеку її жителів": Белью - про реванш українця з Джошуа

Колишній суперник Олександра побоюється за його психологічний стан перед другим поєдинком із Джошуа.

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думками про майбутній бій-реванш між українським володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

39-річний британський боксер, якого Усик переміг нокаутом у своєму останньому поєдинку в крузервейті, стурбований психологічним станом українця на тлі повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Окей, Саудівська Аравія, липень. Давайте просто почекаємо і подивимося, в якому стані перебуває Олександр. Якщо він буде в безпеці, а в Джошуа все буде добре, то ми пізніше детальніше поговоримо про цей поєдинок. Але цей бій інтригує, це справді так. Скоро ми все з'ясуємо, але зараз, якщо говорити про Олександра Усика, то він думає про свою країну та безпеку всіх її жителів", - сказав Белью в інтерв'ю iFL TV.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Олександр виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій збираються оголосити офіційно.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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