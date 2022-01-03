Заразив Мессі COVID-19: в Аргентині погрожують відомому ді-джею

Фернандо Паласіо був вимушений доводити свою невинність.

У неділю, 2 січня, Ліонель Мессі отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і залишився на ізоляції в Аргентині. Поки невідомо, коли 34-річний форвард повернеться до гри.

Шанувальники футболіста розпочали пошуки "винуватця", який міг заразити зіркового аргентинця. Місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Мессі заразив коронавірусом ді-джей Фернандо Паласіо, який відпочивав з форвадом на вечірці.

Побачивши звинувачення на свою адресу, Паласіо виступив на своїй сторінці у Twitter із обуренням.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

"Люди, ви взагалі нормальні? Прокинувся вранці і побачив своє ім'я в трендах Twitter, тому що я нібито заразив Мессі. Мене назвали "вбивцею", а також надіслали низку повідомлень із погрозами. У мене немає коронавірусу. Я не заражав Мессі", – обурився Паласіо.

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