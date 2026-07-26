Зарядив на перемогу: Усик прочитав молитву Джошуа перед боєм у Саудівській Аравії

Ентоні Джошуа та Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який наприкінці червня відмовився від своїх поясів, підтримав британця Ентоні Джошуа перед боєм з албанцем Крістіаном Пренгою.

Український боксер прилетів до Саудівської Аравії, щоб відвідати цей поєдинок. Перед виходом британця на ринг він особисто прочитав йому молитву. Відео моменту розлетілося соцмережами.

Джошуа переміг Пренгу брутальним нокаутом у другому раунді. Цікаво, що в першій 3-хвилинці Ей Джей двічі побував у нокдауні.

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Одразу після перемоги Джошуа українець підійшов до рингу й тепло обійняв британця, привітавши його з перемогою.

Зазначимо, що Усик та Джошуа є не лише близькими друзями, а й колишніми суперниками. Українець двічі боксував проти британця — у вересні 2021 року та серпні 2022-го. В обох титульних поєдинках Олександр переміг рішенням суддів.

Бій проти Пренги має стати проміжним для Джошуа перед поєдинком проти іншого зіркового британського надважковаговика Тайсона Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

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Сам "Циганський король" 24 липня технічним нокаутом переміг поляка Маріуша Ваха у поєдинку, який відбувся на арені "Max Muay Thai Stadium" у місті Паттая (Таїланд).

Раніше повідомлялося, що Джошуа зробив гучну заяву про супербій із Ф'юрі.

Також ми розповідали, що Ф'юрі залишив образливе послання Джошуа після перемоги над екссуперником Володимира Кличка.

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