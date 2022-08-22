Зарізали ножем у шию: Ф'юрі повідомив про шокувальну смерть близького родича

У родині чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі сталася трагедія.

Двоюрідний брат британського боксера був убитий ударом ножа в шию.

Про це 34-річний Ф'юрі повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Мій кузен був убитий минулої ночі, ножем у шию. Жахливо, що всілякі ідіоти носять ножі. Це потрібно зупинити якнайшвидше.

Британський уряд має ввести більш суворі вироки за злочини із застосуванням ножа. Це пандемія, і ви не знаєте, наскільки це погано, поки не зіткнетеся самі! Життя дуже дороге, і його можна дуже швидко відібрати. Насолоджуйтесь кожним моментом.

Спочивай з миром, Ріко Бертон. Нехай Господь Бог дарує тобі гарне місце на небесах. До зустрічі", - написав британський боксер.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри;

свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри; WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним.

Раніше ЗМІ назвали дату та місце проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти українця Олександра Усика, який володіє поясами за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Читайте також:

"Позбавлю українского безхатька титулів": Ф'юрі готовий прийняти виклик Усика, але назвав одну умову

"Дупу він свою поб'є": Усик відповів на зухвалу заяву Ф'юрі, викликавши регіт у залі (відео)

"Буду боксувати з ним, або взагалі ніяк": Усик заявив, що його цікавить лише бій проти Ф'юрі