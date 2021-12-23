Заробив непогану суму: ексчемпіон UFC оцінив старання автора мему зі своєю участю (відео)

Вудлі відправив фанату 5 тисяч доларів.

Колишній чемпіон UFC Тайрон Вудлі з іронією відреагував на поразку у боксерському поєдинку з YouTube-блогером Джейком Полом.

Автору найсмішнішого мему з його участю, Вудлі пообіцяв відправити 5 тисяч доларів – і дотримав слова. Гроші заробив користувач інстаграма Кріс Ешлі.

Він змонтував ролик, як після нокауту Вудлі провалюється під землю, летить у прірву і приземляється поруч зі сплячим Конором Макгрегором.

Для американського блогера це був вже п'ятий поєдинок на боксерському ринзі. На його рахунку 5 перемог (4 - нокаутом) і жодної поразки. Раніше він переміг іншого блогера Алі Есона Гіба, колишнього гравця НБА Нейта Робінсона та колишнього чемпіона ММА Бена Аскрена .

. Вудлі - колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі. У змішаних єдиноборствах він провів 27 поєдинків, в яких здобув 19 перемог.

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