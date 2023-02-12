Заробив пенальті: Малиновський допоміг "Марселю" здобути перемогу та наблизитися до ПСЖ (відео)

Руслан провів на полі весь поєдинок проти "Клермона".

"Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського обіграв "Клермон" у виїзному матчі 23-го туру чемпіонату Франції – 0:2 .

Початок поєдинку було відкладено на 45 хвилин через сутички вболівальників біля стадіону господарів. У ситуацію довелося втрутитися місцевій поліції та навіть застосувати сльозогінний газ.

Clermont - Olympique de Marseille : incidents en dehors du stade. Coup d'envoi reporté suite à des tirs de #lacrymos #CF63OM #OM #ultras (11/02/23) pic.twitter.com/byhvnpRhFs — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) February 11, 2023

Перемогу "провансальцям" приніс дубль Алексіса Санчеса. Під завісу першого тайму чилійський форвард реалізував пенальті, зароблений Малиновським. Після удару українця зі штрафного м'яч влучив у руку одному із захисників.

На 81-й хвилині Санчес закріпив перевагу "Марселя", відзначившись вже з гри.

Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь поєдинок.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Марсель" (49 очок) повернувся на друге місце в чемпіонаті Франції. "Провансальці" наблизилися до лідера турнірної таблиці ПСЖ (54 бали). "Клермон" (30 пунктів) розташовується на 11-й сходинці.

У наступному турі команда Малиновського 19 лютого на виїзді зіграє проти "Тулузи", після чого 26 лютого в чемпіонаті прийматиме ПСЖ.

Нагадаємо, раніше гарматний гол Малиновського дозволив "Марселю" вибити ПСЖ із Кубка Франції.

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