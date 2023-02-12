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Заробив пенальті: Малиновський допоміг "Марселю" здобути перемогу та наблизитися до ПСЖ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Заробив пенальті: Малиновський допоміг "Марселю" здобути перемогу та наблизитися до ПСЖ (відео)

Фото: Associated Press

Руслан провів на полі весь поєдинок проти "Клермона".

"Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського обіграв "Клермон" у виїзному матчі 23-го туру чемпіонату Франції – 0:2.

Початок поєдинку було відкладено на 45 хвилин через сутички вболівальників біля стадіону господарів. У ситуацію довелося втрутитися місцевій поліції та навіть застосувати сльозогінний газ.

Перемогу "провансальцям" приніс дубль Алексіса Санчеса. Під завісу першого тайму чилійський форвард реалізував пенальті, зароблений Малиновським. Після удару українця зі штрафного м'яч влучив у руку одному із захисників.

На 81-й хвилині Санчес закріпив перевагу "Марселя", відзначившись вже з гри.

Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь поєдинок.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Марсель" (49 очок) повернувся на друге місце в чемпіонаті Франції. "Провансальці" наблизилися до лідера турнірної таблиці ПСЖ (54 бали). "Клермон" (30 пунктів) розташовується на 11-й сходинці.

У наступному турі команда Малиновського 19 лютого на виїзді зіграє проти "Тулузи", після чого 26 лютого в чемпіонаті прийматиме ПСЖ.

Нагадаємо, раніше гарматний гол Малиновського дозволив "Марселю" вибити ПСЖ із Кубка Франції.

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Дата публікації
Перегляди
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