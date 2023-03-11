Заробив переможний пенальті: Коваленко допоміг своїй команді здолати "Інтер" у Серії А (відео)

"Спеція" українця збільшила свої шанси у боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні.

"Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка на власному полі обіграла "Інтер" у стартовому матчі 26-го туру італійської Серії А – 2:1 .

На 14-й хвилині "нерадзуррі" могли виходити вперед, але Лаутаро Мартінес не реалізував пенальті.

Після перерви господарі несподівано повели в рахунку – на 55-й хвилині відзначився Даніель Мальдіні.

Підопічні Сімоне Індзагі відповіли на 83-й хвилині – одинадцятиметровий реалізував Ромелу Лукаку.

Проте "Спеція" зуміла вирвати перемогу. У цьому їй допоміг Коваленко, який вийшов на заміну на 66-й хвилині. Під завісу основного часу зустрічі українець заробив пенальті для своєї команди, який на 87-й хвилині реалізував М'Бала Нзола.

Огляд матчу

Після цієї поразки "Інтер" (50 очок) залишився на другому місці в Серії А. "Спеція" (24 бали) посідає 17-ту сходинку, віддалившись від зони вильоту на відстань шести пунктів.

У наступному турі "нерадзуррі" 19 березня приймуть "Ювентус". Команда Коваленка 17 березня на виїзді зіграє проти "Сассуоло".

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