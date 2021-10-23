"Зароблять величезну суму грошей": промоутер Джошуа назвав орієнтовну дату реваншу з Усиком

Едді Гірн хоче, щоб другий поєдинок між боксерами також прийняла Велика Британія.
Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів, коли може відбутися поєдинок-реванш його клієнта з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком.
За словами глави Matchroom Boxing, орієнтовною датою для проведення другого бою між українцем і британцем є березень 2022 року. Менеджер заявив про бажання організувати реванш у Великій Британії. До слова, перший поєдинок також відбувся на батьківщині Джошуа в Лондоні.
"Думаю, ми могли б влаштувати реванш у березні. Це справді величезний бій, і провести його захочуть багато, але я б хотів, щоб реванш відбувся у Великій Британії. Команда Усика рада цьому реваншу, адже вони зароблять величезну суму грошей. І, звичайно, вони вірять, що зможуть перемогти в реванші.
Джошуа не думає про жодні інші поєдинки. Він готовий, сильний і сфокусований, та думає тільки про реванш з Усиком", - наводить слова промоутера Boxing News 24.
- Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
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