Зарплати тренерів на Євро-2020: скільки отримує Шевченко і на якому місці він розташувався

Керманичу "синьо-жовтих" ще є куди рости.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко опинився в середині списку за рівнем заробітної плати серед своїх колег, команди яких зіграють на Євро-2020.
За рік роботи із "синьо-жовтими" 44-річний фахівець заробляє 0,7 мільйона євро. Це 13-й результат серед тренерів на Чемпіонаті Європи.
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Лідером рейтингу став Йоахім Льов (Німеччина). На другій і третій позиціях опинилися відповідно Дідьє Дешам (Франція) і Франк де Бур (Нідерланди), повідомляє Sports.ru.
Повністю рейтинг зарплат тренерів на Євро-2020 має такий вигляд:
1. Йоахім Льов (Німеччина) - 4,75 мільйона євро
2. Дідьє Дешам (Франція) - 4,39
3-4. Франк де Бур (Нідерланди) - 3
3-4. Гарет Саутгейт (Англія) - 3
5. Станіслав Черчесов (Росія) - 2,5
6. Фернанду Сантуш (Португалія) - 2,25
7. Роберто Манчіні (Італія) - 2
8. Луїс Енріке (Іспанія) - 1,5
9. Володимир Пєткович (Швейцарія) - 1,32
10. Роберто Мартінес (Бельгія) - 1,2
11. Шенол Гюнеш (Туреччина) - 1
12. Паулу Соуза (Польща) - 0,84
13. Андрій Шевченко (Україна) - 0,7
14. Златко Даліч (Хорватія) - 0,55
15. Роберт Пейдж (Уельс) - 0,5
16. Янне Андерссон (Швеція) - 0,45
17. Стів Кларк (Шотландія) - 0,42
18. Франко Фода (Австрія) - 0,35
19-20. Ярослав Шилгави (Чехія) - 0,3
19-20. Марко Россі (Угорщина) - 0,3
21. Каспер Юлманд (Данія) - 0,27
22. Маркку Канерва (Фінляндія) - 0,19
23. Штефан Тарковіч (Словаччина) - 0,18
24. Ігор Ангеловськи (Північна Македонія) - 0,09
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- Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
- Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.
- Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.