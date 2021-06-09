Зарплати тренерів на Євро-2020: скільки отримує Шевченко і на якому місці він розташувався

Керманичу "синьо-жовтих" ще є куди рости.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко опинився в середині списку за рівнем заробітної плати серед своїх колег, команди яких зіграють на Євро-2020.

За рік роботи із "синьо-жовтими" 44-річний фахівець заробляє 0,7 мільйона євро. Це 13-й результат серед тренерів на Чемпіонаті Європи.

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Лідером рейтингу став Йоахім Льов (Німеччина). На другій і третій позиціях опинилися відповідно Дідьє Дешам (Франція) і Франк де Бур (Нідерланди), повідомляє Sports.ru.

Повністю рейтинг зарплат тренерів на Євро-2020 має такий вигляд:

1. Йоахім Льов (Німеччина) - 4,75 мільйона євро

2. Дідьє Дешам (Франція) - 4,39

3-4. Франк де Бур (Нідерланди) - 3

3-4. Гарет Саутгейт (Англія) - 3

5. Станіслав Черчесов (Росія) - 2,5

6. Фернанду Сантуш (Португалія) - 2,25

7. Роберто Манчіні (Італія) - 2

8. Луїс Енріке (Іспанія) - 1,5

9. Володимир Пєткович (Швейцарія) - 1,32

10. Роберто Мартінес (Бельгія) - 1,2

11. Шенол Гюнеш (Туреччина) - 1

12. Паулу Соуза (Польща) - 0,84

13. Андрій Шевченко (Україна) - 0,7

14. Златко Даліч (Хорватія) - 0,55

15. Роберт Пейдж (Уельс) - 0,5

16. Янне Андерссон (Швеція) - 0,45

17. Стів Кларк (Шотландія) - 0,42

18. Франко Фода (Австрія) - 0,35

19-20. Ярослав Шилгави (Чехія) - 0,3

19-20. Марко Россі (Угорщина) - 0,3

21. Каспер Юлманд (Данія) - 0,27

22. Маркку Канерва (Фінляндія) - 0,19

23. Штефан Тарковіч (Словаччина) - 0,18

24. Ігор Ангеловськи (Північна Македонія) - 0,09

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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