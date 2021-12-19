Заруба у хевівейті: колишній суперник Усика програв ексчемпіону світу в бою з трьома нокдаунами (відео)

Дерек Чісора не зумів відплатити Джозефу Паркеру в реванші.
У ніч проти 19 грудня в Манчестері відбувся вечір великого боксу, в головному поєдинку зустрічалися колишній чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO новозеландець Джозеф Паркер та друга жертва Олександра Усика в хевівейті - британець Дерек Чісора.
Паркер і Чісора з'ясовували сильнішого вже вдруге. У травні цього року перший бій між боксерами завершився перемогою Паркера роздільним рішенням суддів.
Цього разу новозеландець і британець знову пройшли всю дистанцію в 12 раундів. Чісора тричі побував у нокдауні - у 4-му, 7-му та 8-му раундах.
У підсумку Паркер виграв одноголосним рішенням суддів: 115-110, 115-111, 114-112.
What a fight we've just witnessed— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
(via @autozone) pic.twitter.com/IJC5wrvjak
Чісора в нокдауні у 8-му раунді
ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL pic.twitter.com/MDdmj4cvES— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
- 29-річний Паркер за кар'єру провів 32 поєдинки, здобув 30 перемог (21 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.
- На рахунку 37-річного Чісори - 44 бої. Британець здобув 32 перемоги (23 - нокаутом) і зазнав 12 поразок.
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