"Зашили, забинтували": воротар "Шахтаря" показав наслідки жорсткого зіткнення в матчі з "Реалом"

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін отримав пошкодження наприкінці матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

21-річний воротар "гірників" зіштовхнувся з оборонцем "вершкових" Антоніо Рюдігером, намагаючись завадити німцю пробити головою після навісу від Тоні Крооса. У підсумку гравець мадридського клубу встиг спрямував м'яч до сітки воріт "гірників", після чого в нього влетів Трубін.

Обидва футболісти отримали розсічення та були змушені звернутися до лікарів, які надали постраждалим необхідну допомогу та перев'язали голови.

За підсумками цього інциденту Рюдігеру наклали аж 20 швів, у Трубіна ж тепер гематома над правим оком і перев'язана голова. Подробицями свого стану Анатолій поділився на своїй сторінці в Instagram. Воротар "Шахтаря" виклав фото з наслідками жорсткого зіткнення та подякував фанатам, які підтримували команду в матчі з "Реалом".

"Емоцій після вчорашнього матчу багато. Але найбільше у мене зараз вдячності. Дякую усім, хто написав "Як ти?", "Як самопочуття?" і подібні питання. Одразу скажу, що почуваюсь добре. Зашили, забинтували. Майже як новенький. Фото - як підтвердження.

Дякую усім вболівальникам на стадіоні, біля телевізорів, у соцмережах, усюди. Якби існувала Ліга вболівальників, ви б уже її виграли. Ваша підтримка дуже багато означає для нас.

Дякую усім, хто зараз працює на нашу спільну головну перемогу - перемогу нашої країни. ЗСУ, волонтери, усі-усі люди, які стоять, тримаються, донатять та ніколи не здаються, бо українці! Ми обов'язково переможемо", - написав Трубін в Instagram.

Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "Шахтаря" поєдинок проти "Реала" відбувся на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Зустріч завершилася внічию - 1:1 . "Гірники" вели в рахунку завдяки голу Олександра Зубкова, але на на останніх секундах драматично втратили перемогу.

Шахтар - Реал: турнірне становище після матчу

Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 10 балами, який вже вийшов до плейоф . РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

. РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет. Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які стали другими у квартетах ЛЄ.

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