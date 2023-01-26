Зашквар на Australian Open: батько Джоковича підтримав росіян на тлі прапора з портретом Путіна (відео)

Срджан Джокович сфотографувався з уболівальником, на футболці якого була літера "Z".

Срджан Джокович, батько титулованого сербського тенісиста Новака Джоковича, потрапив у гучний скандал. Він позував на відео з вболівальниками, які принесли на Australian Open прапори Росії із зображенням диктатора країни-агресорки Володимира Путіна.

Джокович-старший сфотографувався з чоловіком, який був у футболці з літерою "Z" – символом повномасштабного вторгнення РФ до України – та написом "Де ми, там Росія". Вболівальник також тримав у руках прапор РФ з портретом Путіна.

Також на відео потрапив фрагмент, в якому Срджан Джокович підтримав громадян країни-терористки фразою "Хай живуть росіяни".

Організатори Australian Open вже звернулися до команди та родини тенісиста та попросили утриматися від політичних висловлювань.

Портал Inews повідомляє, що ютуб-канал, на якому розміщено відео, веде 32-річний Симеон Бойков, якому цього тижня видали ордер на арешт за підозрою в нападі на 76-річного чоловіка на мітингу на підтримку України в Сіднеї.

Раніше під час матчу 1/4 фіналу Australian Open між росіянином Андрієм Рубльовим та сербом Новаком Джоковичем один з уболівальників був на трибунах у футболці з літерою "Z", хоча символіка окупантів офіційно заборонена на турнірі.

Крім того, за межами тенісної арени були помічені вболівальники з прапорами так званої "ДНР" та із зображенням Путіна.

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