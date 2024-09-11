"Заслуговуємо на критику": гравці збірної України відреагували на поразку від Чехії в Лізі націй

Футболісти "синьо-жовтих" дали коментарі за підсумками невтішного для них матчу в Празі.

Гравці збірної України з футболу Олександр Зінченко та Владислав Ванат прокоментували поразку від команди Чехії (2:3) в матчі 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Підопічні Сергія Реброва програли другий поєдинок поспіль на старті Ліги націй, де в поточному розіграші турніру виступають у Дивізіоні B, де їхніми суперниками в групі є Чехія, Грузія та Албанія. У першому турі збірна України програла Албанії (1:2).

Після фінального свистка Зінченко наголосив, що відповідальність за поразки несе вся збірна, а не хтось окремо.

"Розумію, що ми всі заслуговуємо на критику. Результат, на жаль, стався. Але я б хотів попросити кожного вболівальника та експерта, який багато говорить поза футбольним полем: я все розумію, ми повністю заслуговуємо на критику, але я б не розподіляв ці негативні результати на когось – головного тренера чи ще когось.

Ми всі команда: тренерський штаб, гравці. Особисто футболісти виходять на поле і намагаються здобути позитивний результат. Ми всі як команда разом перемагаємо та програємо.

Хотів би подякувати за неймовірну підтримку, що була на стадіоні, а також після невдалих ігор у минулому. Вірні вболівальники завжди поруч з нами, ми їх відчуваємо", – сказав Олександр у коментарі MEGOGO.

Своєю чергою, Ванат, який у грі з чехами відзначився дебютним голом за збірну України, залишився незадоволений пенальті, який рефері призначив у ворота "синьо-жовтих".

"Не знаю, якщо не перемогли, то позитивно оцінювати гру не можна, проте вважаю, що у другому таймі більше володіли ігровою ініціативою. Такі пенальті, які призначають – здається, що на такому рівні не можуть бути.

Чому не вдається грати добре з перших хвилин? Не знаю, немає відповіді на це запитання. Можливо, так здається і так є. Як я сказав раніше – не можу відповісти на це запитання.

Чехія – Чехією, ми навіть коли з молодіжною командою грали, вони пропагували такий футбол, що більше вперед, там чіпляються, створюють моменти. Це їхній стиль, дякую їм за гру, вона була гарною.

Атмосфера на стадіоні? Хочеться подякувати вболівальникам, вони створили її", – сказав Ванат у флешкоментарі MEGOGO.

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Після двох зіграних турів збірна України посідає останнє місце у своїй групі Ліги націй, не набравши жодного очка. Лідирує з 6 балами Грузія, Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 пункти.

У третьому турі Ліги націй українці 11 жовтня зіграють проти Грузії. Того ж дня Чехія прийматиме Албанію.

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