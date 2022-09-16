Заслужена нагорода: Довбика визнали найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик переміг у голосуванні за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

Форварда "Дніпра-1" Артема Довбика, який допоміг своїй команді впевнено перемогти у матчі проти "Аполлона", було визнанот гравцем тижня у Лізі конференцій.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

На нагороду також претендували півзахисник "Істанбул Башакшехіра" Сердар Гюрлер (2 голи), хавбек "Юргордена" Емманюель Банда (гол+асист) та футболіст Деян Любичич з "Кельна" (2 голи).

Після двох турів АЗ очолює квартет з 6 очками. "Дніпро-1" посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 3 бали. "Вадуц" та "Аполлон" набрали по одному пункту.

Поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 6 жовтня: "Дніпро-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Додамо, що в першому турі групового етапу Ліги конференцій дніпровський клуб мінімально поступився АЗ (0:1). Своєю чергою, "Аполлон" розписав безгольову нічию з "Вадуцом" (0:0).

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