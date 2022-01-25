Заслужений тренер України з боксу: взагалі б не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі з росіянами

Заслужений тренер України з боксу: взагалі б не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі з росіянами

Він повністю підтримав рішення Міністерства спорту.

Заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський висловився щодо заборони українським спортсменам стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на Олімпійський ігра-2022 в Пекіні.

Відповідний коментар Сосновський дав для Meta-Ratings.

Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік та не п'ять. І майже щодня у цій війні з Росією гинуть українці. До речі, коли я більше десяти років очолював національну збірну України з боксу, ми часто практикували спільні збори з атлетами з інших країн. Про проведення тренувань із росіянами навіть не замислювалися.

Будь моя воля, я взагалі не дозволяв би українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонено гімн Росії. Адже яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів та сестер, захоплює чужі території.

Потрібно завжди бути патріотом України та мати чітку позицію. Як я можу ставитись до Росії, якщо вона хоче знищити мою країну? Але ми цього не дозволимо. Вже сім хлопців, які тренувалися у спеціалізованій боксерській залі, де я проводжу тренування, брали участь у бойових діях на сході України. Дякувати Богу, всі повернулися живими.

А тим, хто стверджує, що ми – один народ, що ми – брати і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, що вони одразу змінили б свою думку", - сказав Сосновський.

Зазначимо, що до столиці Піднебесної захищати честь України вирушать 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після "золота" ОІ-2018 у Пхенчхані обійнявся на п'єдесталі з росіянином Іллею Буровим. Також у скандал через спільне фото з росіянкою потрапила й легкоатлетка - Ярослава Магучіх.