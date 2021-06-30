"Заслужили любов України": перші слова Шевченка після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020

"Заслужили любов України": перші слова Шевченка після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020

Керманич "синьо-жовтих" - про результат поєдинку 1/8 фіналу у Глазго.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Швецією (2:1) в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

- Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол.

- Закономірна перемога?

- Два суперника грали дуже добре. Цікавий футбол. Ніхто не хотів програвати, тому дотягли до такої драми.

- Малиновський залишився в запасі. Зінченко вийшов зліва в захисті, чим керувалися?

- У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали - спрацював.

- Чи відчували підтримку фанатів?

- Вдячний усім, хто прийшов нас підтримати. Приїхала моя сім'я, діти. Я дуже хотів досягнути цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, що вони продемонстрували.

Спасибі нашому президенту. Він зателефонував і підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України.

- Наступний матч в Італії. Які відчуття?

- Буде важкий матч. Знаємо, з ким грає. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку, - сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з перемогою над Швецією.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Фантастичний успіх: збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

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