Застав колегу зненацька: у чемпіонаті Німеччини воротар забив зі штрафного від своєї половини поля (відео)

Поєдинок 5-го туру третього за силою дивізіону чемпіонату Німеччини між "Меппеном" та "Дуйсбургом" назавжди залишиться в пам'яті голкіпера других - Вінсента Мюллєра.

Так, на 65 хвилині гості отримали право на штрафний удар. До воріт суперника було далеко за понад 50 метрів, але це не збентежило Мюллєра.

Воротар "Дуйсбурга" настільки сильно виконав стандарт, що м'яч після його спроби залетів за комірець колезі, який відверто проспав цей удар.

Як наслідок, страж воріт "Дуйсбурга" не міг стримати радість, уся команда підбігла до голкіпера, щоб привітати його з шаленим м'ячем. Зазначимо, що Мюллєру лише 22 роки, але він вже має у своєму активі забитий м'яч.

До вашої уваги відео з цим взяттям воріт.

Сама зустріч завершилася розгромною перемогою гостей із рахунком 3:0;

Після п'яти турів в активі "Дуйсбурга" десять очок та п'ята позиція в турнірній таблиці. Що стосується "Меппена", то вони залишилися з сімома балами на десятій сходинці.

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