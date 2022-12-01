Застави за Павелка та Запісоцького внесло ТОВ “УАФ Маркетинг” рішенням президії УАФ, до якої вони входять - журналіст

Днями Печерський суд м. Києва обрав запобіжні заходи президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку та генсеку асоціації Юрію Запісоцькому у справі щодо зникнення мільйона євро на оборудці з будівництвом заводу штучних покриттів для футбольних полів. Обом було призначено арешт до 22-23 січня 2023 року з правом внесення застави у розмірі 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Як прокоментував вчора юрист по справі УАФ Денис Бугай "Українській правді": “Заставу вже сплачено. Вона сплачена УАФ. Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємося, що незабаром Павелко з’явиться в офісі УАФ і продовжить виконання своїх обов’язків".

Спортивний журналіст Костянтин Андріюк у своєму телеграм-каналі розповів, яким же чином УАФ змогла сплатити дві застави у загальному розмірі 19 мільйонів 760 тисяч гривень за своїх керівників, яких звинувачують у розкраданні коштів тієї ж УАФ.

“Отже, є компанія – УАФ Маркетинг, 100% статутного капіталу цієї компанії належить Громадській Спілці УАФ. Виконавчий директор "УАФ Маркетинг" Роман Волинець не може ухвалювати сам ці рішення. Але це може зробити так звана "Президія УАФ". Вона успішно і надала гроші для застави! Стаття 32 Статут УАФ. Але увага на склад цієї "Президії": голова УАФ Павелко, генсек УАФ Запісоцький, фінансовий директор УАФ Сагайдак.

Всі троє нараз під слідством, всім трьом винесено підозру. Увага, запитання: Як могли люди під підозрою голосувати за виведення коштів для їхньої ж грошової застави та звільнення їх же з-під варти?”, - пише Андріюк.

Також журналіст звернув увагу ще на одну важливу деталь, що суд заборонив Андрію Павелку, Юрію Запісоцькому та Євгенії Сагайдак спілкуватися між собою. Виникає логічне питання “як же вони проголосували”, додає Андріюк.

Нагадуємо, щонайменше 10 карних справ розслідують Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів УАФ.