Заставу за президента УАФ Павелка внесли російськими грошима: подробиці скандалу

Ці кошти були предметом вчинення злочинів в іншому кримінальному провадженні.

Заставу за відстороненого президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка внесли грошима, які мають російське походження.

Про це повідомив прокурор під час судового засідання, яке відбулося в середу, 9 серпня, у залі Шевченківського районного суду міста Львова, пише FootballHub.

Наприкінці листопада 2022 року Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід Павелку – арешт або застава в розмірі 9,88 мільйона гривень. Тоді заставу за нього внесла компанія "УАФ Маркетинг", ці гроші перерахували на користь держави.

Однак у грудні начебто "випадково" заставу за Павелка в розмірі 9,88 мільйона гривень також вніс полтавський адвокат Святослав Болінський на випадок, якщо б гроші від "УАФ Маркетинг" суд не прийняв. Тепер Болінський через суд намагається повернути ці кошти.

На початку серпня суддя під час розгляду цієї справи ухвалив рішення дати слідству тиждень, щоб воно перевірило статки Болінського і чи легально він заробив ці кошти для застави. Як виявилося, гроші (9,88 мільйона гривень), які Болінський вніс як заставу за Павелка, мають походження з Росії. Ба більше, вони були предметом вчинення злочинів в іншому кримінальному провадженні.

Слідство також встановило зв'язок між Болінським та адвокатом Бойком, який наразі представляє інтереси Андрія Павелка в суді. З'ясували, що Болінський був підзахисним адвоката Бойка у кримінальному провадженні стосовно кількох осіб, які були підозрювані за обставинами вчинення кримінальних правопорушень за статтями 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом).

Водночас адвокат Бойко після слів прокурора заявив у залі суду, що не знає особу, яка внесла майже 10 мільйонів гривень за Андрія Павелка.

Справа Андрія Павелка: що відомо

Нагадаємо, 16 червня рішенням судді Шевченківського районного суду міста Львова Андрія Павелка відправили у СІЗО на 60 діб. Його підозрюють у заволодінні грошима під час будівництва заводу з виготовлення штучних полів.

Збитки, завдані футбольними корупціонерами бюджету України та міжнародним організаціям (УЄФА та ФІФА), експерти і слідство оцінюють у приблизно пів мільярда гривень.

Наприкінці жовтня 2022 року в будинку президента УАФ Андрія Павелка відбулися обшуки. До журналістів ТСН потрапили відео слідчих дій. На кадрах видно, з яким розмахом живе футбольний функціонер.

Наприкінці листопада суд заарештував президента УАФ, проте за нього внесли заставу.

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