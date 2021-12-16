Застосував навички у реальному житті: британський боксер з одного удару вбив відвідувача пабу

В Бангорі судять молодого спорсмена.

У пабі уельського міста Бангор боксер наніс юнакові удар в область голови, після чого постраждалий помер.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Цей випадок стався ще у вересні минулого року, але широка громадськість про нього дізналася лише зараз, після початку судового процесу.

Наголошується, що це був нічим не спровокований напад. 25-річний Брендон Сілленс випивав у пабі, а потім підійшов і завдав кілька ударів іншим відвідувачам, в тому числі 20-річному Діну Скілліну, для якого цей удар став фатальним, та лишив свою жертву помирати.

25-річний боксер Брендон Сілленс

Під час затримання мешканець Уельсу заявив, що просто захищав свого товариша. Вже у суді в Карнарфоні він сказав присяжним, що хотів припинити потенційні проблеми біля пабу і вдарив Діна Скілліна та його двоюрідного брата Тейлора Лока, але не мав наміру завдати їм серйозної шкоди чи вбити.

"Два хлопці були готові напасти на мого друга, і я їх вдарив для попередження. Я не був агресивний і не намагався нікому завдати шкоди. Вдарив двох людей, щоб попередити, мовляв, відійдіть. Один впав, другий — спіткнувся", - зазначив він.

20-річний Дін Скіллін

Тейлор Лок розповів, що отримав відчутний удар у щелепу, перш ніж отямився і побачив свого родича непритомного.

Медики доставили його до лікарні, де комп'ютерна томографія показала перелом черепа та крововилив у мозок. Наступного ранку він помер.

Підсудний все ж визнав свою провину в ненавмисному вбивстві, але заперечує, що це було навмисно. Судовий процес продовжується.

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