Заступився за свою дівчину: в Москві жорстоко побили олімпійського чемпіона

Заступився за свою дівчину: в Москві жорстоко побили олімпійського чемпіона

Постраждалого довелося доправити до нейрохірургічного відділення.

Російський олімпійський чемпіон з фігурного катання Дмитро Соловйов зазнав нападу і був побитий в центрі Москви.

Як повідомляє РЕН-ТВ, інцидент трапився в ніч проти 21 грудня. Спортсмен заступився за свою дівчину - відому керлінгістку Анну Сидорову, після чого між ним і трьома чоловіками виникла словесна суперечка, яка згодом переросла в бійку.

Для Соловйова все закінчилося дуже сумно. 32-річного фігуриста госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Зараз він перебуває під наглядом лікарів з відділення нейрохірургії.

Повідомляється, що кохана постраждалого викликала поліцію і всіх порушників затримали на місці злочину.

Соловйов - олімпійський чемпіон Сочі-2014 та срібний призер Пхенчхана-2018 в командних змаганнях з танців на льоду.

Також на рахунку російського фігуриста численні медалі чемпіонатів Європи та світу.

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