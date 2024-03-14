Засудженого за контрабанду кокаїну зіркового легіонера російського клубу заарештували в Дубаї

Нападник московського "Спартака" Квінсі Промес, якого в лютому цього року амстердамський суд засудив до 6 років в'язниці за контрабанду кокаїну, був заарештований у Дубаї місцевою поліцією.

Як повідомляє видання De Telegraaf, це сталося після запиту нідерландської прокуратури щодо екстрадиції 32-річного форварда.

Наприкінці лютого Промес потрапив в автомобільну аварію в Дубаї і втік з місця події, після чого його затримали і відправили під домашній арешт. Він не зміг разом зі "Спартаком" повернутися до Росії.

2021 року між Нідерландами та ОАЕ був підписаний договір про екстрадицію, який дає змогу передати Промеса на батьківщину. Гравець може оскаржити рішення про свою екстрадицію.

Зазначається, що до сьогоднішнього дня Промес перебував під домашнім арештом, але тепер був переведений до колонії.

Нагадаємо, влітку 2023 року Промеса засудили до 1,5 року в'язниці за напад з ножем на двоюрідного брата. Інцидент стався на сімейній вечірці 2020 року. Футболіст побився і вдарив ножем у коліно родича, якого запідозрив у крадіжці дорогоцінного намиста у своєї тітки.

Незважаючи на вирок амстердамського суду, Промес так і не опинився за ґратами. 2021 року він перейшов до "Спартака", за який раніше грав від 2014 до 2018 року. ЗМІ повідомляли, що Промес боїться повертатися на батьківщину, щоб не сісти до в'язниці. Згідно з чутками, аби уникнути екстрадиції, зірковий форвард навіть розпочав процес отримання російського громадянства.

Промес відомий у Європі за своїми виступами за "Аякс" та "Севілью". У складі збірної Нідерландів він зіграв 50 матчів і забив 7 голів.

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