Засуха в Луцьку: "Олександрія" втратила очки в матчі з новачком УПЛ

Команди не вразили ворота одна одної.
Рівненський "Верес" та "Олександрія" розписали нічию в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні "Авангард" у Луцьку завершилася без забитих м'ячів - 0:0.
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Обидві команди за гру мали декілька хороших моментів, але реалізація підвела. Як підсумок, нульова нічия та по одному очку до скарбнички сьогоднішніх суперників.
- "Олександрія" (18 очок) закріпилася на п'ятому місці в таблиці УПЛ. "Верес" (12 балів), який лише цього сезону повернувся до еліти українського футболу, піднявся на восьму сходинку.
- У наступному турі Чемпіонату України, який відбудеться після паузи на ігри збірних, "Верес" 18 жовтня в Одесі зустрінеться з "Чорноморцем", а "Олександрія" днем раніше прийме "Ворсклу".
Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, в центральному матчі першого кола на столичному "Олімпійському" зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Поєдинок розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію дивіться на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.
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