Затіяли масову бійку: матч Кубка Франції достроково завершили через хуліганські дії фанатів

"Париж" та "Ліон" встигли зіграти лише один тайм.

У п'ятницю, 17 грудня, у Парижі (Франція) проходив матч 1/32 фіналу Кубка Франції між "Парижем" та "Ліоном".

Командам вдалося провести лише перший тайм, який завершився з рахунком 1:1, після чого гра була скасована.

Як повідомляє Get French Football News, причиною такого несподіваного результату послужили дії фанатів, які затіяли масову бійку в перерві, яка призвела до того, що більша частина вболівальників опинилася на футбольному полі.

The scenes at Charléty a few minutes ago, as Paris FC-Lyon is yet to resume. pic.twitter.com/d1o7XoJlgD — Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021

Відзначимо, що рахунок у матчі був відкритий футболістами "Парижа" вже на 7-й хвилині – відзначився Гаетан Лора, лише під кінець першого тайму, на 44-й хвилині Мусса Дембеле відновив паритет.

Читайте також:

Чемпіон Італії розірвав контракт із зірковим данцем, у якого зупинилося серце на Євро-2020

Зухвалість не вітається: зірка "Динамо" Загреб отримав покарання за некоректне виконання пенальті (відео)

Коронавірусна епідемія: Лунін і ще три футболісти "Реала" здали позитивні тести на COVID-19