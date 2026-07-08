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Затверджено дати і час початку матчів першого туру УПЛ сезону-2026/27
Чемпіонат розпочнеться 31 липня поєдинком між "Зорею" та "Колосом".
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) затвердила дати та час початку матчів першого туру нового сезону чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Чемпіонат розпочнеться 31 липня поєдинком між "Зорею" та "Колосом". Стартовий свисток пролунає о 18:00.
До вашої уваги розклад усіх матчів 1-го туру УПЛ сезону-2026/27.
31 липня (п'ятниця)
18:00 Зоря — Колос
1 серпня (субота)
13:00 Кривбас — Карпати
15:30 Харків — Верес
2 серпня (неділя)
13:00 Чорноморець — Полісся
15:30 Епіцентр — Оболонь
18:00 Динамо — Лівий Берег
3 серпня (понеділок)
15:30 Буковина — ЛНЗ
18:00 Кудрівка — Шахтар
Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2025/26 став "Шахтар". Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).
Срібним призером минулого розіграшу УПЛ став черкаський ЛНЗ, а "бронзу" вибороло житомирьке "Полісся".
"Динамо" фінішувало четвертим, втретє в історії завершивши чемпіонат України без медалей.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.