ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Затверджено дати і час початку матчів першого туру УПЛ сезону-2026/27

Чемпіонат розпочнеться 31 липня поєдинком між "Зорею" та "Колосом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) затвердила дати та час початку матчів першого туру нового сезону чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Чемпіонат розпочнеться 31 липня поєдинком між "Зорею" та "Колосом". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

До вашої уваги розклад усіх матчів 1-го туру УПЛ сезону-2026/27.

31 липня (п'ятниця)

18:00 Зоря — Колос

1 серпня (субота)

13:00 Кривбас — Карпати

15:30 Харків — Верес

2 серпня (неділя)

13:00 Чорноморець — Полісся

15:30 Епіцентр — Оболонь

18:00 Динамо — Лівий Берег

3 серпня (понеділок)

15:30 Буковина — ЛНЗ

18:00 Кудрівка — Шахтар

Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2025/26 став "Шахтар". Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).

Срібним призером минулого розіграшу УПЛ став черкаський ЛНЗ, а "бронзу" вибороло житомирьке "Полісся".

"Динамо" фінішувало четвертим, втретє в історії завершивши чемпіонат України без медалей.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie