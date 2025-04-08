ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Затверджено розклад матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу

Обидва півфінальні поєдинки національного Кубка відбудуться 23 квітня.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © ФК Шахтар

Дирекція з проведення Кубка України з футболу затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/25.

За місце у фіналі "Полісся" позмагається з "Шахтарем", а "Буковина" зустрінеться з "Динамо". Обидва поєдинки відбудуться 23 квітня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Матч "Буковина" – "Динамо" розпочнеться о 16:00. Місце проведення гри підтвердять пізніше. Планується, що це буде стадіон "Україна" у Львові.

Поєдинок "Полісся" – "Шахтар" стартує о 18:00 на Центральному стадіоні у Житомирі.

Кубок України з футболу-2024/25: 1/2 фіналу

Середа, 23 квітня

16:00 "Полісся" (Житомир) – "Шахтар" (Донецьк). Львів. Стадіон "Україна" (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше)

18:00 "Буковина" (Чернівці) – "Динамо" (Київ). Житомир. Центральний стадіон

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie