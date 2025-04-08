Затверджено розклад матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу

Кубок України з футболу / © ФК Шахтар

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Дирекція з проведення Кубка України з футболу затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/25.

За місце у фіналі "Полісся" позмагається з "Шахтарем", а "Буковина" зустрінеться з "Динамо". Обидва поєдинки відбудуться 23 квітня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Матч "Буковина" – "Динамо" розпочнеться о 16:00. Місце проведення гри підтвердять пізніше. Планується, що це буде стадіон "Україна" у Львові.

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Поєдинок "Полісся" – "Шахтар" стартує о 18:00 на Центральному стадіоні у Житомирі.

Кубок України з футболу-2024/25: 1/2 фіналу

Середа, 23 квітня

16:00 "Полісся" (Житомир) – "Шахтар" (Донецьк). Львів. Стадіон "Україна" (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше)

18:00 "Буковина" (Чернівці) – "Динамо" (Київ). Житомир. Центральний стадіон

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.