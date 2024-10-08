Затверджено дати та час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Дирекція з проведення Кубка України з футболу затвердила розклад матчів 1/8 фіналу турніру сезону-2024/25.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, один поєдинок відбудеться 29 жовтня, решта – 30 жовтня.

Дата і час початку зустрічі "Вікторія" (Суми) – ЛНЗ (Черкаси) буде названа пізніше після рішення Сумської обласної військової адміністрації.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Вівторок, 29 жовтня

18:00 "Рух" (Львів) – "Карпати" (Львів)

Середа, 30 жовтня

12:00 "Пробій" (Городенка) – "Буковина" (Чернівці)

13:00 ЮКСА (Тарасівка) – "Олександрія" (Олександрія)

15:30 "Полісся" (Житомир) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

17:00 "Ворскла" (Полтава) – "Динамо" (Київ)

18:00 "Шахтар" (Донецьк) – "Зоря" (Луганськ)

18:00 "Верес" (Рівне) – "Оболонь" (Київ)

Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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