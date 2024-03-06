Затверджено дати та час початку півфінальних матчів Кубка України з футболу

Визначилися дати, місця проведення та час початку поєдинків 1/2 фіналу розіграшу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поєдинки відбудуться 3 і 4 квітня.

Перший півфінал між донецьким "Шахтарем" та одеським "Чорноморцем" прийматиме у середу, 3 квітня, "Арена Львів". Гра розпочнеться о 18:00.

У другому півфіналі в четвер, 4 квітня, позмагаються житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла". Стартовий свисток матчу на Центральному стадіоні у Житомирі пролунає о 18:00.

Кубок України. 1/2 фіналу

3 квітня

"Шахтар" Донецьк – "Чорноморець" Одеса

18:00. Львів. Стадіон "Арена Львів"

4 квітня

"Полісся" Житомир – "Ворскла" Полтава

18:00. Житомир. Центральний міський стадіон

Раніше повідомлялося, що фінал Кубка України з футболу-2023/24 відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу столична команда ще під керівництвом Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

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