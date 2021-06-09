"Завдання мінімум - золото": зірки українського карате здивували амбітними планами на Олімпіаду-2020

До старту змагань залишилося півтора місяці.

Зірки українського карате Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга поділилися очікуваннями від виступу на майбутніх Олімпійських іграх у Токіо.

Ця дисципліна буде вперше представлена в історії змагань і не виключено, що в останній, так як рішення щодо її включення до програми наступних Ігор будуть прийматися організаційними комітетами.

І Горуна, і Терлюга завоювали путівки до Токіо достроково завдяки високому рейтингу, так як обоє входять до топ-4 каратистів світу у своїх вагових категоріях. Вони є поки єдиними українцями, які отримали ліцензію на участь в Олімпіаді.

Станіслав ставить перед собою найвищі цілі на Ігри. "Програма максимум - здобути золото, програма мінімум - здобути золото", - сказав він, сміючись.

Великі надії на змагання в Токіо покладає і тренер Анжеліки Денис Морозов, який розповів: "Я аналізую її поразки і перемоги і хочу, щоб на Олімпіаді це був просто математичний розрахунок, щоб вона вийшла і зробила свою роботу".

Горуна — чемпіон Європи, переможець Всесвітніх та Європейських ігор, призер Чемпіонату світу. Терлюга - триразова чемпіонка Європи. Анжеліка перша в історії українського карате завоювала ліцензію на Олімпійські ігри.

Олімпійські і Паралімпійські ігри 2020 року були перенесені на літо 2021-го через пандемію коронавірусу.

на літо 2021-го через пандемію коронавірусу. Олімпіада-2020 пройде від 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Паралімпійські ігри - від 24 серпня до 5 вересня.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Горуна у фантастичному стилі став чемпіоном Європи.

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