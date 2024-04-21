"Завдання – зберегти спорт": голова Мінспорту прокоментував бронювання футболістів

Матвій Бідний не вважає, що від бронювання частини футболістів погіршиться мобілізаційна ситуація в Україні.

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний пояснив, чому деякі футбольні клуби України визнали критично важливими об’єктами, а їхні гравці відповідно – отримали бронювання від мобілізації.

Про це передає Champion.com.ua.

Він закликав підходити до цього питання "з холодною головою".

"Чи важливо, щоб в Україні залишився футбол? Якщо не зберегти його, то ми втратимо наші футбольні клуби. Якщо такі команди, як “Динамо”, “Шахтар” й інші, припинять своє існування, то ми не надолужимо цього впродовж десятків років", – говорить Бідний.

Очільник Мінспорту нагадав, що Кабінетом Міністрів розроблена процедура, відповідно до якої підприємства й установи визнаються критично важливими. Йдеться про певні критерії, зокрема кількість сплачених податків.

"Ми діємо в межах цієї процедури. Перед нами стоїть завдання зберегти спорт, зокрема футбол. Якщо взяти абсолютне значення, то кількість заброньованих футболістів – це невелика частина", – сказав в.о. міністра спорту.

Він уточнив, що не всі футбольні клуби визнані критично важливими підприємствами.

Крім того, Бідний зауважив, що частина футболістів – це хлопці до 25 років, яких зараз не мобілізують.

"Не можна сказати, що від бронювання частини футболістів погіршиться мобілізаційна ситуація в Україні", – вважає виконувач обов'язків міністра молоді та спорту.

Нагадаємо, що 9 листопада 2023 року Кабмін призначив виконувачем обов’язків міністра спорту Матвія Бідного. Що про нього відомо, читайте за посиланням.

Раніше повідомлялося, що державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів" внесли до списку критично важливих для функціонування економіки, що дозволяє бронювати колектив від мобілізації.

Ростислав Карандєєв тоді пояснив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — не вуличне шапіто, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи".

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