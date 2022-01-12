Завдяки безкоштовному сайту: президент канадського клубу розповів незвичайну історію, як підписав зірку італійського футболу

Ось такий він сучасний скаутинг.

Декілька днів тому стало відомо про те, що клуб МЛС " Торонто " оголосив про підписання лідера італійського "Наполі" - Лоренцо Інсіньє.

Як з'ясувалося, у цій історії переходу є своя "родзинка". Про неї розповів президент канадського клубу - Біл Меннінг.

"Минулого літа я зайшов на Transfermarkt (безкоштовний сайт з умовними цінами і статистикою гравців – прим.) і переглянув склад збірної Італії, яка щойно виграла чемпіонат Європи. Я хотів дізнатися, у кого з гравців закінчується контракт. Лоренцо Інсіньє був одним із небагатьох, хто ось-ось мав стати вільним агентом.

Переглянувши список, я почав записувати гравців, яких я оцінив на рівні світового класу, і які, як я думав, матимуть цінність на ринку. Лоренцо Інсіньє був першим у цьому списку. Він буде гравцем, якого люди захочуть побачити на нашому стадіоні", - цитує слова Меннінга AS.

Інсіньє перейде до канадської команди в липні 2022 року, його контракт буде розрахований на чотири роки;

Раніше повідомлялося, що команда надасть Інсіньє будинок, машину, а також оплачуватиме всі перельоти;

Цього сезону на рахунку Інсіньє 20 ігор у всіх турнірах за "партенопейців", п'ять забитих голів та шість результативних передач.

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