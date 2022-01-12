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Завдяки безкоштовному сайту: президент канадського клубу розповів незвичайну історію, як підписав зірку італійського футболу

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Завдяки безкоштовному сайту: президент канадського клубу розповів незвичайну історію, як підписав зірку італійського футболу

Associated Press

Ось такий він сучасний скаутинг.

Декілька днів тому стало відомо про те, що клуб МЛС "Торонто" оголосив про підписання лідера італійського "Наполі" - Лоренцо Інсіньє.

Як з'ясувалося, у цій історії переходу є своя "родзинка". Про неї розповів президент канадського клубу - Біл Меннінг.

"Минулого літа я зайшов на Transfermarkt (безкоштовний сайт з умовними цінами і статистикою гравців – прим.) і переглянув склад збірної Італії, яка щойно виграла чемпіонат Європи. Я хотів дізнатися, у кого з гравців закінчується контракт. Лоренцо Інсіньє був одним із небагатьох, хто ось-ось мав стати вільним агентом.

Переглянувши список, я почав записувати гравців, яких я оцінив на рівні світового класу, і які, як я думав, матимуть цінність на ринку. Лоренцо Інсіньє був першим у цьому списку. Він буде гравцем, якого люди захочуть побачити на нашому стадіоні", - цитує слова Меннінга AS.

  • Інсіньє перейде до канадської команди в липні 2022 року, його контракт буде розрахований на чотири роки;
  • Раніше повідомлялося, що команда надасть Інсіньє будинок, машину, а також оплачуватиме всі перельоти;
  • Цього сезону на рахунку Інсіньє 20 ігор у всіх турнірах за "партенопейців", п'ять забитих голів та шість результативних передач.

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