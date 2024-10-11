Завдяки "бронзі" чемпіонату світу: збірна України з футзалу увійшла до топ-10 рейтингу ФІФА

"Синьо-жовті" піднялися одразу на три позиції у світовій класифікації.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг чоловічих збірних з футзалу за підсумками чемпіонату світу-2024, який відбувся в Узбекистані. У ньому збірна України посідає 9-ту сходинку.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Завдяки завоюванню бронзових нагород на ЧС-2024 команда Олександра Косенка піднялася у світовій класифікації одразу на три позиції – з 12-го на 9-те місце.

Лідером світового рейтингу залишилася Бразилія, яка стала переможцем Мундіалю. Друге місце зберегла за собою Португалія. На третю позицію завдяки своєму виходу до фіналу ЧС піднялася Аргентина.

Збірна України вперше в історії стала призером чемпіонату світу з футзалу. До цього найкращим результатом "синьо-жовтих" було четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

Нагадаємо, на ЧС-2024 з футзалу українці вийшли до плейоф з другого місця групи С: наша команда розгромно поступилася Аргентині (1:7), але потім знищила Анголу (7:2) та обіграла Афганістан (4:1).

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали Нідерланди (3:1), у чвертьфіналі знищили Венесуелу (9:4), у півфіналі поступилися Бразилії (2:3), а в матчі за "бронзу" розтрощили Францію (7:1).

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