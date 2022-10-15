Завдяки медалі чемпіонату світу: Україна виборола другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Павло Коростильов виграв "бронзу" на ЧС з кульової стрільби.

Український стрілець Павло Коростильов завоював ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

На чемпіонаті світу-2022 в єгипетському Каїрі наш співвітчизник виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У фіналі українця обійшли лише два представники Китаю - Чжан Іфан та Лю Цзіньяо.

Завдяки потраплянню до четвірки найкращих за підсумками змагань Коростильов також здобув для України ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Зазначимо, що вона не є іменною, тобто не гарантує самому Павлу участь на Олімпіаді в Парижі.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала першу ліцензію на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту.

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