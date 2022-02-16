Завдяки "сріблу" Абраменка: Україна увірвалася до топ-25 медального заліку Олімпіади-2022

Скарбничка "синьо-жовтих" у Пекіні поповнилася першою нагородою.

Після срібної нагороди фристайліста Олександра Абраменка в особистому турнірі з лижної акробатики збірна України нарешті з'явилася в медальному заліку Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Медаль 33-річного Абраменка стала для "синьо-жовтої" команди першою на поточних змаганнях у столиці Китаю. Завдяки цій нагороді українська збірна зараз посідає 23-тє місце в медальному заліку Олімпіади-2022.

Україна ділить 23-ту сходинку з командою Іспанії, в активі якої також одне "срібло". Однією сходинкою вище розташувалася Білорусь із двома срібними нагородами. Нижче за українців та іспанців перебувають Бельгія, Естонія, Латвія та Польща, які поки що зуміли виграти в Пекіні по одній "бронзі".

Лідирує в медальному заліку Норвегія - 28 нагород (13 золотих, 7 срібних та 8 бронзових). Друге місце з 20 медалями посідає Німеччина (10-6-4), а топ-3 замикає США - 19 нагород (8-7-4).

Повний медальний залік Олімпійських ігор-2022 дивіться ТУТ.

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