Завдяки виходу на Євро-2024: збірна України піднялась у рейтингу ФІФА

"Синьо-жовті" поліпшили своє становище на дві позиції.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних команд, у якому збірна України перебуває на 22-му місці.

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, "синьо-жовті" мають 1568,86 бала. Команда Сергія Реброва піднялася на дві позиції порівняно з попереднім рейтингом, обійшовши Південну Корею та Австралію.

Зазначимо, що серед представників УЄФА українська збірна є 12-ю.

У березні українці провели два матчі – обидва в рамках плейоф відбору на Євро-2024. Спочатку команда Реброва здійснила камбек і здолала збірну Боснії та Герцеговини (2:1), а потім здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1) та завоювали путівку на чемпіонат Європи.

У топ-10 світової класифікації також відбулося кілька змін: Бельгія посунула з третього місця Англію, а Португалія потіснила з шостої сходинки Нідерланди.

Лідером рейтингу ФІФА залишається Аргентина, яка є чинним чемпіоном світу. На другому місці продовжує йти Франція.

Рейтинг збірних ФІФА на 4 квітня 2024 року (топ-10)

1. Аргентина – 1858,00

2. Франція – 1840,59

3. Бельгія (+1) – 1795,23

4. Англія (-1) – 1794,90

5. Бразилія – 1788,65

6. Португалія (+1) – 1748,11

7. Нідерланди (-1) – 1742,29

8. Іспанія – 1727,50

9. Італія – 1724,60

10. Хорватія – 1721,07

…

22. Україна (+2) – 1568,86

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

Матчі фінального турніру чемпіонату Європи-2024 від 14 червня до 14 липня відбуватимуться в Німеччині.

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