Завдяки "золоту" Магучіх: Україна увірвалася до топ-20 медального заліку на Олімпіаді-2024

За останній день "синьо-жовті" піднялися ще на 11 позицій у медальному заліку.

4 серпня Україна завоювала друге "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту стала Ярослава Магучіх.

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Крім Магучіх, у дев'ятий змагальний день Олімпіади-2024 українські спортсмени вибороли ще дві медалі: Ірина Геращенко взяла "бронзу" в стрибках у висоту, а Михайло Кохан завоював "бронзу" в метанні молота.

Завдяки цим успіхам Україна продовжила підніматися у медальному заліку Олімпіади-2024.

Після восьми змагальних днів наша збірна перебувала на 28-му місці, але за підсумками дев'ятого виконала ривок на 11 позицій і тепер розташовується на одноосібній 17-й сходинці в медальному заліку.

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одна срібна та три бронзові.

Лідером медального заліку стала команда США, яка випередила Китай. Топ-3 замикає Франція.

Поточний медальний залік Олімпіади-2024 (топ-10)

1. США – 19 "золото" + 26 "срібло" + 26 "бронза" = 71 медаль

2. Китай – 19 + 15 + 11 = 45

3. Франція – 12 + 14 + 18 = 44

4. Австралія – 12+11+8 = 41

5. Велика Британія – 10 + 12 + 15 = 37

6. Південна Корея – 10 + 7 + 7 = 24

7. Японія – 9 + 5 + 10 = 24

8. Італія – 7 + 10 + 5 = 22

9. Нідерланди – 6 + 5 + 4 =15

10. Німеччина – 5 + 5 + 2 = 12

...

17. Україна – 2+1+3 = 6

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Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Україна представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

На Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

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