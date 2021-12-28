"Завеликий для нього": легендарний боксер оцінив шанси Усика в бою проти абсолютного чемпіона світу в крузервейті

Рой Джонс впевнений, що перемога лишиться за українцем.
Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший вважає, що Олександр Усик легко здолає абсолютного чемпіона світу у суперсередній вазі Сауля Альвареса.
При цьому легендарний боксер вважає, що українському чемпіону світу у надважкій вазі не слід спускатися до крузервейту заради бою з Канело.
"Вважаю, що Усик завеликий для Канело. На мою думку, Олександр легко здолає Альвареса.
Але Усик — чемпіон світу у надважкій вазі. Навіщо йому переходити в першу важку вагу заради бою з Канело? У той час, як у надважкому дивізіоні є Фьюрі, Уайлдер, той же Джошуа. Усик проти Ф'юрі зараз, напевно, один із наймасштабніших боїв на планеті. Усик проти Джошуа — ще одна велика битва.
Я пам'ятаю, як Чед Досон змінив вагову категорію заради бою з Андре Уордом. То був кінець його кар'єри", - цитує Роя Джонса-молодшого Boxing Scene.
- У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
Нагадаємо, точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.
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