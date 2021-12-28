"Завеликий для нього": легендарний боксер оцінив шанси Усика в бою проти абсолютного чемпіона світу в крузервейті

"Завеликий для нього": легендарний боксер оцінив шанси Усика в бою проти абсолютного чемпіона світу в крузервейті

Рой Джонс впевнений, що перемога лишиться за українцем.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший вважає, що Олександр Усик легко здолає абсолютного чемпіона світу у суперсередній вазі Сауля Альвареса.

При цьому легендарний боксер вважає, що українському чемпіону світу у надважкій вазі не слід спускатися до крузервейту заради бою з Канело.

"Вважаю, що Усик завеликий для Канело. На мою думку, Олександр легко здолає Альвареса.

Але Усик — чемпіон світу у надважкій вазі. Навіщо йому переходити в першу важку вагу заради бою з Канело? У той час, як у надважкому дивізіоні є Фьюрі, Уайлдер, той же Джошуа. Усик проти Ф'юрі зараз, напевно, один із наймасштабніших боїв на планеті. Усик проти Джошуа — ще одна велика битва.

Я пам'ятаю, як Чед Досон змінив вагову категорію заради бою з Андре Уордом. То був кінець його кар'єри", - цитує Роя Джонса-молодшого Boxing Scene.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Нагадаємо, точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

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