Завітав на зважування у вишиванці та шароварах: Усик виявився на понад десять кілограмів легше за Джошуа перед реваншем (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели процедуру зважування перед другою дуеллю.

Зазначимо, що декілька експертів говорили про те, що Усик серйозно "набрав", проте кінцевий результат виявився дещо інакшим.

Так, ваги під нашим співвітчизником показали 100,5 кг. Це лише на 500 грамів більше, ніж у поєдинку проти Джошуа у вересні минулого року. Британський боксер, своєю чергою, продемонстрував показник у 110,9 кг. Перед першим боєм Ентоні важив 108,9 кг.

Цікаво, що на саму процедуру зважування Усик завітав у вишиванці та шароварах і вже з традиційним оселедцем на голові. Під час виходу його супроводжувала пісня гурту "Казка" - "Плакала".

До вашої уваги відео зі зважування українця та британця. Перегляд починається від 43:00.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.