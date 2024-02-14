Завоювала три "золота": українська важкоатлетка стала абсолютною чемпіонкою Європи

Каміла Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики.

Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи 2024 року з важкої атлетики. Континентальна першість відбувається у Софії (Болгарія).

22-річна Конотоп у ваговій категорії до 59 кг виграла одразу три золоті нагороди: у ривку, поштовху та за сумою двоборства.

Сумарний результат української спортсменки склав 230 кг: 105 кг (ривок) + 125 кг (поштовх).

Євро-2024 з важкої атлетики. Вага до 59 кг (жінки)

1. Каміла Конотоп (Україна): 105 (ривок) + 125 (поштовх) = 230 кг

2. Дора Чакунте (Франція): 98 + 117 = 215 кг

3. Сара Ретулайнен (Фінляндія): 95 + 119 = 214 кг

Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Раніше їй підкорювалося це досягнення 2021 та 2023 року.

Загалом Україна на Євро-2024 з важкої атлетики має вже чотири медалі: три "золота" та одне "срібло", яке у ривку здобув Павло Заліпський (вагова категорія до 61 кг).

Читайте також:

Український борець відмовився від спільного фото з росіянином на нагородженні чемпіонату Європи

Чергове "золото": Магучіх з рекордом тріумфувала на престижних змаганнях у Нью-Йорку

Харлан здобула "золото" на етапі Кубка світу з фехтування в Перу