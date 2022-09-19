Завоювали четвертий титул в історії: визначився переможець Євробаскету-2022 (відео)

У неділю, 18 вересня, в фінальному матчі чоловічого чемпіонату Європи-2022 з баскетболу сильнішого визначали збірні Іспанії та Франції.

Перемогу в матчі, а відтак і в усьому турнірі, здобули іспанці. Вирішальна гра завершилася з рахунком 88:76 на користь "Червоної фурії".

Ключовою в цьому протистоянні стала перша чверть, яку Іспанія виграла з перевагою в 9 очок. У другій 10-хвилинці іспанці навіть збільшили свій гандикап до 21 бала, проте до великої перерви французи дещо підтягнулися та на екваторі поєдинку мали відставання в 10 пунктів.

Друга половина матчу минула в рівній боротьбі. Іспанія не дала французам шансів серйозно наблизитися та завершила гру з 12-очковим гандикапом.

Найрезультативнішим гравцем фіналу став лідер іспанців Хуан Ернангомес, який набрав за матч 27 очок.

Фото: Associated Press

Євробаскет-2022. Фінал

Іспанія - Франція - 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

Таким чином, Іспанія вчетверте у своїй історії виграла чемпіонат Європи. До цього іспанці перемагали на континентальній першості у 2009, 2011 та 2015 роках.

Фото: Associated Press

У матчі за "бронзу" Євробаскету-2022 Німеччина обіграла Польщу з рахунком 82:69 .

Нагадаємо, збірна України на цьому чемпіонаті Європи зупинилася в 1/8 фіналу. Команда Айнарса Багатскіса в напруженій боротьбі за путівку до чвертьфіналу програла Польщі.

На груповій стадії збірна України здобула три перемоги - над Великою Британією (90:61), Естонією (74:73) та Італією (84:73), а також зазнала двох поразок - від Греції (79:99) та Хорватії (85:90).

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