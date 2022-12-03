Завоював пояс чемпіона Європи: Берінчик переміг Менді одностайним рішенням суддів

У суботу, 3 грудня, український боксер легкої ваги Денис Берінчик провів бій проти француза Івана Менді.

Українець переміг одностайним рішенням суддів – 117:112; 116:112; 116:112.

Завдяки цій перемозі Берінчик здобув титул чемпіона Європи за версією EBU та захистив пояс International WBO у легкій вазі.

Бій відбувся на стадіоні Тоттенгем Готспур в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі з Дереком Чісорою.

Тепер у активі Берінчика 17 перемог (9 - нокаутом) у 17 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє до цього Денис виходив на ринг в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 6 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

Читайте також:

"Можемо незабаром оголосити": батько абсолютного чемпіона світу зробив гучну заяву про бій з Ломаченком

"Хочемо негайних торгів": претендент на пояс Усика збирається зірвати бій за "абсолюта" з Ф'юрі

"Він надто великий і сильний": ексчемпіон світу розповів, кому програє Ломаченко