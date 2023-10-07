Завоював третій титул поспіль: Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1

Нідерландський пілот оформив чемпіонство за шість Гран-прі до завершення сезону.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1 сезону-2023.

У суботу, 7 жовтня, нідерландець посів друге місце у спринтерській гонці в рамках Гран-прі Катару. Це зробило його недосяжним для конкурентів у загальному заліку.

Напарник Ферстаппена в "Ред Булл" Серхіо Перес зійшов з дистанції у спринті та втратив математичні шанси здобути чемпіонство. До слова, Максу для офіційного оформлення титулу достатньо було фінішувати не нижче шостого місця.

Тепер у загальному заліку пілотів Ферстаппен випереджає Переса на 184 очки за шість Гран-прі до завершення сезону. Крім того, успішні виступи Макса та Серхіо дозволили "Ред Булл" достроково виграти Кубок конструкторів.

26-річний Ферстаппен став чемпіоном Формули-1 втретє поспіль. Він також завойовував цей титул 2021-го та 2022 року.

За виграними чемпіонствами нідерландський пілот зрівнявся з Джеком Бребемом, Джекі Стюартом, Нікі Лаудою, Нельсоном Піке та Айртоном Сенною.

Частіше чемпіонами Формули-1 ставали лише Ален Прост, Себастьян Феттель (по 4 рази), Хуан-Мануель Фанхіо (5) та Льюїс Гемілтон з Міхаелем Шумахером (по 7).

До слова, головна гонка Гран-прі Гран-прі Катару відбудеться в неділю, 8 жовтня. Початок – о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна на телеканалі Setanta Sports Ukraine+, який зокрема доступний на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Читайте також:

Дефлімпійська збірна України вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу (відео)

Збірна України з футзалу розтрощила Сербію в елітному раунді відбору на ЧС-2024 (відео)

Україна виборола першу медаль на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики: деталі