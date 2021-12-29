"Завжди був чесний перед фанатами": найдорожчий футболіст світу пролив світло на своє майбутнє

"Завжди був чесний перед фанатами": найдорожчий футболіст світу пролив світло на своє майбутнє

Кіліан Мбаппе запевнив, що до кінця поточного сезону залишиться в ПСЖ.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував чутки про можливу зміну клубу в зимове трансферне вікно.

Головним претендентом на 23-річного французького таланта називався мадридський "Реал". Однак в інтерв'ю виданню CNN Мбаппе заявив, що хоче завершити нинішній сезон в стані парижан.

"У ПСЖ я справді щасливий і закінчу сезон саме тут. Ми зробимо все, щоб виграти Лігу чемпіонів, чемпіонат та Кубок Франції. Моя мета - робити щасливими уболівальників ПСЖ.

Я завжди був чесний перед фанатами і віддав їм усе, що в мене є - моє серце. Нам настав час підвищити планку і взяти Лігу чемпіонів. Настає найвідповідальніша частина сезону", - сказав Кіліан.

Чинний контракт Мбаппе з паризьким клубом розрахований до літа 2022 року. У нинішньому сезоні на рахунку форварда 24 гри за ПСЖ у всіх турнірах, 15 голів і 8 асистів.

Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

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