"Завжди говорив, що коли вийду в ринг, то знесу його": Ф'юрі розповів, у якому раунді нокаутує Джошуа

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився очікуваннями від потенційного бою проти колишнього чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа.

"Циганський король" заявив, що планує достроково перемогти свого співвітчизника. Ф'юрі переконаний, що зможе нокаутувати Джошуа за 6-7 раундів.

"Чому я, найкращий боєць у світі, викликав на бій Ей Джея? Тому що інший хлопець, який щойно його переміг, Усик, не хоче отримати від мене. Він вийшов і публічно сказав: "Я не хочу битися з Тайсоном до наступного року".

Белью говорить "О, такі хлопці, як Джошуа, продають бої". Про кого він взагалі каже? У мене найбільше глядачів в історії Великої Британії - 94 тисячі людей! Однак і Джошуа, і його друг Гірн задоволені 40% гонорару.

Якщо чесно, коли в рингу два величезних надважковаговика, то трапитися може все що завгодно. Однак я завжди говорив, що коли вийду в ринг з Джошуа, то знесу його. Виграю за 6-7 раундів, якщо Ентоні взагалі стільки протримається", - передає слова Ф'юрі talkSPORT.

Раніше чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. Після цього Ф'юрі запропонував Джошуа побитися в грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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