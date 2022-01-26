"Завжди переслідують нас": капітан клубу УПЛ розповів, хто "допомагає" команді готуватись до весняної частини сезону

На зборах за футболістами "Ворскли" бігають собаки.

"Ворскла" перебуває у Туреччині на навчально-тренувальному зборі у рамках підготовки до другої половини цього сезону.

Футболіст полтавського клубу Володимир Чеснаков розповів кумедну історію зі зборів команди.

"Нас у "Ворсклі" завжди переслідують чотирилапі друзі. Ще за Миколи Петровича Павлова в нас була Царська стежка, якою ми постійно бігали. І там на прив'язі сидів один собака, який уже, мабуть, так втомився на нас гавкати, що до кінця нашої стежки він уже просто охрип.

Тут, у Туреччині, ми теж рік у рік бігаємо пляжем, і собаки теж за нами бігають. Зараз вони досить веселі, гавкають, але до кінця, мабуть, теж хрипітимуть", - розповів Чеснаков у коментарі Футбол NEWS.

Перший контрольний матч буде зіграний 9 лютого проти польського ЛСК, потім 12 лютого проти казахстанського Атирау і 18 лютого з Каспієм з того ж Казахстану. Ще один суперник уточнюється.

"Ворскла" завершила осінню частину УПЛ на 5 позиції турнірної таблиці.

У першому матчі після зимової паузи підопічні Максимова 27 лютого у Полтаві зіграють з "Вересом".

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