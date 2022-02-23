"Завжди треба дивитися за м'ячем": австралійський теннісист курйозно травмувався на престижному турнірі у Мексиці (фото, відео)

"Завжди треба дивитися за м'ячем": австралійський теннісист курйозно травмувався на престижному турнірі у Мексиці (фото, відео)

Міллману довелося знятися з турніру.

Австралійський тенісист Джон Міллман курйозно травмувався під час матчу першого раунду турніру ATP у мексиканському Акапулько та був вимушений завершити свій виступ на змаганнях.

Міллман зустрічався з американцем Маркосом Хіроном, програв перший сет з рахунком 6:7, після чого розпочав другий, програвши два стартові гейми.

У третьому геймі австралієць невдало відбив м'яча у неігровий момент після удару Хірона. Той відскочив від ракетки і влучив в око австралійцеві, після чого тенісист схопився за голову і присів. Він знявся за рахунку 6:7, 0:2.

John Millman has retired midway through his first round match at the @AbiertoTelcel with an eye injury.



Can’t say I’ve seen an injury like this one before.. ‍♂️



( Tennis TV) pic.twitter.com/lc25qfIBle — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) February 23, 2022

Міллманн та Хірон вдруге зустрілися між собою на змаганнях в Акапулько.

Згодом Міллман виклав у мережу фото, на якому зображений з перематаним оком. І з підписом "Завжди треба дивитися за м'ячем".

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