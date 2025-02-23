"Завжди вчимося один у одного": Усик зустрівся з Роналду в Саудівській Аравії (фото)

Український боксер залишив автограф зірковому португальському футболісту.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з португальським форвардом Кріштіану Роналду, який який нині виступає за саудівський "Аль-Наср".
Спільне фото із зірковим португальським футболістом український боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram. На одному зі знімків видно, як Усик залишає автограф для Роналду.
"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Повага Кріштіану за його відданість та спосіб мислення. До зустрічі, мій друже!", – написав Олександр.
Раніше повідомлялося, що Усик відвідав матч "Аль-Насра" у чемпіонаті Саудівської Аравії. У перерві поєдинку Олександр вийшов на поле і повторив легендарне святкування Роналду.
Нагадаємо, Усик прибув до Ер-Ріяда, аби побачити бій між володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа і новозеландцем Джозефом Паркером. Однак за кілька днів до поєдинку Дюбуа знявся через вірусну інфекцію. Його замінив конголезький боксер Мартін Баколе, якого Паркер нокаутував вже в другому раунді.
Зазначимо, що головний поєдинок вечора боксу в Саудівській Аравії 38-річний українець не став дивитися. Усик залишив арену перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі між росіянами Артуром Бетербієвим і Дмитром Біволом.
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