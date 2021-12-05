"Завжди захоплювався його роботою": новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі хоче бою з Ломаченком

Джордж Камбосос готовий дати Василю шанс повернути чемпіонські пояси.

Австралієць Джордж Камбосос, який тиждень тому відібрав пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) у Теофімо Лопеса, заявив про бажання провести бій з Василем Ломаченком.

Саме українського боксера Камбосос назвав пріоритетним варіантом для свого наступного поєдинку, якщо обирати між ним і американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом.

"Я хочу битися з усіма цими хлопцями, рано чи пізно я вийду на ринг із кожним. Але якщо обирати між Хейні, Девісом і Ломаченком, я побився б з Василем, бо я завжди захоплювався його роботою. Я б із задоволенням дав йому шанс. Я відчуваю, що він зробив велику роботу, щоб отримати всі ці пояси, а потім програв їх Лопесу.

Ви тільки погляньте на бій Ломаченка та Лопеса, а потім на мій бій із Теофімо. Порівняйте, що мені вдалося з ним зробити", - сказав Камбосос в інтерв'ю DAZN.

Також 28-річний австралійський чемпіон серед своїх можливих суперників назвав ще одного американця Раяна Гарсію.

"У моєму списку також Раян Гарсія. Мені подобається можливість проведення цього бою. Він хороший хлопець. Виявив велику повагу. Але йому треба продовжувати битися. Я знаю, що у нього є проблеми, але я не можу сидіти тут і чекати, доки у нього все буде гаразд. Це може зайняти цілу вічність", - додав Камбосос.

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) на професійному рингу. У його послужному списку жодної поразки.

На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь битиметься з ганським боксером Річардом Коммі.

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