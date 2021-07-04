Заявка на олімпійське золото: українка Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону у світі

Заявка на олімпійське золото: українка Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону у світі

Чергова перемога чемпіонки-рекордсменки.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла п'ятий етап Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція), показавши найкращий результат сезону у світі.

19-річна легкоатлетка з третьої спроби взяла висоту 2,03 метра і стала переможницею змагань. Друге і третє місця посіли австралійки Нікола Макдермотт (2,02 метра) і Елеанор Паттерсон (1,96) відповідно.

Впритул до подіуму підібралася ще одна українка Ірина Геращенко (1,96) - вона стала четвертою.

Результат Магучіх став найкращим у поточному сезоні у світі. Вона перевершила попередній показник на 1 сантиметр.

Магучіх є срібною призеркою Чемпіонату світу з легкої атлетики 2019 року.

Тоді українка побила світовий рекорд серед юніорів на відкритому повітрі і встановила особистий рекорд, взявши висоту 2,04 метра.

серед юніорів на відкритому повітрі і встановила особистий рекорд, взявши висоту 2,04 метра. У 2019-му Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи.

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