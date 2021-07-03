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Заявка на перемогу в турнірі: збірна Італії встановила неймовірний рекорд чемпіонатів Європи

Заявка на перемогу в турнірі: збірна Італії встановила неймовірний рекорд чемпіонатів Європи

Associated Press

Раніше це не вдавалося жодній національній команді в історії.

Збірна Італії встановила рекорд чемпіонатів Європи з футболу за тривалістю переможної серії з урахуванням матчів кваліфікації та фінальної стадії турніру.

Перемога над Бельгією (2:1) в 1/4 фіналу стала для "Скуадри Адзурри" 15-ю поспіль. Підопічні Роберто Манчіні виграли 10 поєдинків у відборі на Євро-2020 та ще п’ять у фінальному турнірі.

Цікаво, що Італія також перервала переможну серію збірної Бельгії на позначці 14 зустрічей.

Зазначимо, що до поточної першості континенту рекорд належав збірній Німеччині. Бундестім у кваліфікації на Євро-2012 та під час самого турніру виграли 14 поєдинків поспіль.

  • У півфіналі Євро-2020 Італія зіграє проти Іспанії, яка в іншому чвертьфіналі в серії пенальті перемогла Швейцарію.
  • Поєдинок Італія - Іспанія відбудеться 6 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.